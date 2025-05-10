Комментарий Семака перед матчем с «Динамо Мх», после которого может оборваться 6-летняя гегемония «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался перед матчем 28-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

«Зенит» сегодня может потерять шансы на чемпионство.

Для этого нужно поражение в Махачкале и победа «Краснодара» над ЦСКА. В таком случае чемпионом станут краснодарцы.

Матч «Динамо Мх» – «Зенит» начнется в 17:00 мск.

– У кого матч сложнее сегодня, у «Краснодара» или у «Зенита»?

– Мы смотрим на наши матчи, и каждый матч сложный. Концовка чемпионата, и у каждой команды есть свои задачи, которые они решают.

– Потеря очков, наверное, не рассматривается. Если ничья и прочее, как‑то это повлияет на чемпионскую гонку?

– Будем играть и смотреть, нам нужно побеждать. Мы будем делать всe для победы. Очки будем потом считать.

Соболев заслужил место в стартовом составе, сыграл достаточно активно, мог в прошлом матче и больше забивать. Но по реализации, хоть и она и незначительная, два мяча забить – хорошо для нападающего. Надеемся, что это добавить ему уверенности, и он продолжить играть и забивать в том же ключе.

Вендел у нас уже много пропускал, команда играет и с ним, и без него. Все игроки, которые готовы сегодня, хорошо подошли к матчу. Надеюсь, что сегодня покажут хороший футбол.