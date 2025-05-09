Гвардиола отреагировал на уход Хаби Алонсо из «Байера»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что Хаби Алонсо покинет «Байер».

Сегодня леверкузенский клуб подтвердил отставку тренера по окончании сезона.

Ожидается, что Алонсо возглавит «Реал».

Сообщалось, что мадридцы заплатят 11,8 млн евро в качестве компенсации.

«Он оказал невероятное влияние на «Байер». Думаю, все тренеры, видящие его игроком, всегда понимали, что Хаби станет тренером.

Приехать в Германию и сражаться один на один с «Баварией» – это всегда так сложно. В прошлом сезоне «Байер» был непобедимым, за исключением последней игры с «Аталантой» в финале Лиги Европы.

То, как команда играет, как прогрессируют футболисты… Думаю, леверкузенцы должны очень, очень гордиться сотрудничеством [с Алонсо], которое было у них два-три года», – заявил Гвардиола.