Селюк оценил шансы российских игроков побить рекорд Дзюбы

Агент Дмитрий Селюк высказался о достижениях нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Если сейчас брать российских игроков, то Дзюба – лучший футболист. В этом году он побил рекорд, который вряд ли когда-либо побьют российские футболисты.

Сегодня другой футбол, и, как правило, в командах делают ставку на иностранцев в атаке. Не вижу пока таких нападающих, кто будет так же много забивать, как он это делал в «Зените». Не сказать, что он феерит, но он лидер «Акрона».

Дзюба вносит и внeс огромный вклад в эту команду. Большая заслуга Артeма, что тольяттинцы – лучшие среди худших. Девятое место – очень хороший результат. Потому что «Ростов» и «Рубин» – худшие среди лучших, если разделять восьмeрки РПЛ», – сказал Селюк.