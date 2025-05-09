Селюк оценил шансы российских игроков побить рекорд Дзюбы

Агент Дмитрий Селюк высказался о достижениях нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
«Если сейчас брать российских игроков, то Дзюба – лучший футболист. В этом году он побил рекорд, который вряд ли когда-либо побьют российские футболисты.
Сегодня другой футбол, и, как правило, в командах делают ставку на иностранцев в атаке. Не вижу пока таких нападающих, кто будет так же много забивать, как он это делал в «Зените». Не сказать, что он феерит, но он лидер «Акрона».
Дзюба вносит и внeс огромный вклад в эту команду. Большая заслуга Артeма, что тольяттинцы – лучшие среди худших. Девятое место – очень хороший результат. Потому что «Ростов» и «Рубин» – худшие среди лучших, если разделять восьмeрки РПЛ», – сказал Селюк.
- В этом сезоне Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов. Сейчас на его счету 239 голов, 169 из которых забиты в чемпионате России.
- В этом году 36-летний форвард стал также рекордсменом по числу голов за сборную России и по результативности в чемпионатах РФ по системе «гол+пас» по версии Transfermarkt.
Источник: Legalbet