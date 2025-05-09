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  • Газизов – о настрое махачкалинского «Динамо» на матч с «Зенитом»: «Придется обыгрывать»

Газизов – о настрое махачкалинского «Динамо» на матч с «Зенитом»: «Придется обыгрывать»

Вчера, 17:49
13

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов перед матчем 28-го тура РПЛ с «Зенитом» сказал, что команду не устраивает количество очков, которое она набрала в этом сезоне.

«На данном этапе мы имеем 27 очков – нас это не устраивает. Придется обыгрывать «Зенит». У нас есть свои задачи. Пока мы их еще не решили, боремся», – сказал Газизов.

  • Матч пройдет в Каспийске 10 мая и начнется в 17:00 мск.
  • Махачкалинская команда с 27 очками после 27 матчей занимает 11-е место в РПЛ. Отрыв от зоны стыковых игр составляет 3 очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх Газизов Шамиль
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Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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СильныйМозг
1746803013
Слушайте, унижайте Спартак и на этом спасибо.
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Zubo
1746803397
Самый тяжёлый матч будет для Зенита, Махачкала очень упрямая команда
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boris63
1746804327
Через чур громко сказано,Зенит явно не согласен.
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...уефан
1746804360
...похоже, бакшиш уже принят, теперь осталось сделать правильное лицо...
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Кузьмич на трибуне
1746806307
Извините ребята, не правильно посмотрел на ставку. показалось п1 3, я я прочитал победа 1.3 поэтому такой выдал перл.
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BRO_football
1746806386
Очень на вас надеемся! Потому как Пари НН обосрался и подвёл всех.
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Persona_non_Grata
1746806653
НЕ ПОДВЕДИТЕ !!!...
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andrei-sarap-yandex
1746807097
АГАЛАРОВ уже отработал один милион за КРАСНОДАР...не хотел забить пенальти в ворота КРАСНОДАРА....всё куплено .....
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