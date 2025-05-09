Газизов – о настрое махачкалинского «Динамо» на матч с «Зенитом»: «Придется обыгрывать»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов перед матчем 28-го тура РПЛ с «Зенитом» сказал, что команду не устраивает количество очков, которое она набрала в этом сезоне.

«На данном этапе мы имеем 27 очков – нас это не устраивает. Придется обыгрывать «Зенит». У нас есть свои задачи. Пока мы их еще не решили, боремся», – сказал Газизов.