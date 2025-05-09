Пономарев назвал условие, которое может привести «Краснодар» к поражению в игре с ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Валидмир Пономарев поделился ожиданиями от домшней игры москвичей с «Краснодаром» в 28-м туре РПЛ.

«Плохо, что ЦСКА в прошлом туре не смог выиграть у «Ахмата», это где‑то осложняет нам ситуацию. Но в игре с «Краснодаром», может быть, соберутся так, как это было во встрече со «Спартаком», и выдадут классную игру.

Что касается южан, то в предстоящем матче они будут играть от обороны и надеяться на ничью, и это их погубит. А сыграют они так, потому что отрыв от «Зенита» вроде бы позволяет им это сделать.

Если краснодарцы будут играть на ничью, они вполне могут потерпеть поражение. Мысли об этом у них подспудно будут присутствовать, от этого никуда не деться.

Потому что это такая психология: мол, сейчас в трудной встрече на выезде сыграем вничью, а потом обязательно шесть очков возьмем, и в домашнем матче с «Динамо» в том числе, победим и станем чемпионами», – сказал Пономарев.