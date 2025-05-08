Семак двумя словами описал настроение в «Зените» на фоне 4-очкового отставания от «Краснодара»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о настроении внутри команды.
– Как с точки зрения психологии вы чувствуете настроение в команде, насколько все правильно подходят к каждой следующей игре?
– Абсолютно правильное настроение с правильным внутренним состоянием, ребята работают, трудятся. Все мы надеемся, верим и работаем для того, чтобы добиться максимального результата. И верим в то, что у нас есть шанс побороться за первое место.
- «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.
- Краснодарцы могут оформить титул уже 10 мая.
- Для этого «Зенит» должен уступить «Динамо Мх», а «Краснодар» должен обыграть ЦСКА.
Источник: официальный сайт «Зенита»