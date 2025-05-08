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  • Мостовой и другие легенды российского футбола предстали в образе героев ВОВ

Мостовой и другие легенды российского футбола предстали в образе героев ВОВ

Вчера, 12:39
24

Бывшие игроки сборной России поучаствовали в акции в честь Дня Победы.

Они предстали в образах предков-героев Великой Отечественной войны.

«Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Александр Мостовой, Дмитрий Сычeв, Динияр Билялетдинов, Денис Глушаков, Надежда Смирнова и Лина Якупова примерили образы своих родственников-фронтовиков: связистов, лeтчиков, танкистов, бойцов НКВД и морских пехотинцев. Их истории – это часть нашей общей памяти», – написал РФС.

  • Россия завтра отметит 80-летие Победы в ВОВ.
  • В Москве пройдет парад на Красной площади.
  • Праздничные мероприятия пройдут и в других городах.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия Мостовой Александр
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Комментарии (24)
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СильныйМозг
1746697303
А героями СВО они не хотят стать?
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kvm
1746700045
Судя по костяшкам на руках, Мост с Билей махались...
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Константин-Шапкин-google
1746700138
Я не понимаю для чего это
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...уефан
1746701118
...не хочу, ни кому навязывать свою точку зрения, но не надо превращать, хоть какую-то причастность к Великому и Вечному в перформансы и вхождение в образы с переодеваниями... Так же коробит и от тех, кто в наше время по улицам городов ходит в полевом камуфляже, не имея ни какого отношения к боевым действиям и службе...
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Цугундeр
1746702565
Коробит..((
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Айболид
1746703049
Опять некоторые деятели путают понятия "отмечание" и "шоу" . Можно ведь почтить память воевавших родственников менее пафостно , но более достойно .
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alll-333
1746704421
Зачем все это?
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Spartak_forv@
1746707062
Вроде,хорошее дело хотели сделать,а получилась какая-то…звенящая пошлость Лучше б скинулись и купили бы оставшимся ветеранам по продуктовой корзине…или лекарств…
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СПОРТ 21 века
1746739348
Форма, конечно, всем к лицу. Ощущение, что не футболисты, а какие-нибудь актёры современного кинематографа. Правда вся эта акция больше походит на шоу программу, на фотосессию с акцентом на развлечение, а не на что-то серьёзное, памятное, душевное...
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