Мостовой и другие легенды российского футбола предстали в образе героев ВОВ

Бывшие игроки сборной России поучаствовали в акции в честь Дня Победы.
Они предстали в образах предков-героев Великой Отечественной войны.
«Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Александр Мостовой, Дмитрий Сычeв, Динияр Билялетдинов, Денис Глушаков, Надежда Смирнова и Лина Якупова примерили образы своих родственников-фронтовиков: связистов, лeтчиков, танкистов, бойцов НКВД и морских пехотинцев. Их истории – это часть нашей общей памяти», – написал РФС.
- Россия завтра отметит 80-летие Победы в ВОВ.
- В Москве пройдет парад на Красной площади.
- Праздничные мероприятия пройдут и в других городах.
Источник: РФС