Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова прошел в финал, во второй раз победив «Арсенал» (2:1)

«ПСЖ» стал вторым финалистом Лиги чемпионов-2024/25.

Команда Луиса Энрике дома обыграла «Арсенал» со счетом 2:1, победив в обоих полуфиналах.

Сегодня за парижан забили Фабиан Руис и Ашраф Хакими, у лондонцев отличился Букайо Сака.

Российский вратарь Матвей Сафонов провел оба матча 1/2 финала ЛЧ в запасе.

Экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия сегодня отыграл все 90 минут.

«ПСЖ» поборется за трофей с «Интером», который накануне выбил из турнира «Барселону».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Руис, 27; 2:0 – Хакими, 72; 2:1 – Сака, 76.

Незабитый пенальти: Витинья, 69 – нет.

Первый матч – 1:0.

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