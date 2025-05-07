Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова прошел в финал, во второй раз победив «Арсенал» (2:1)

«ПСЖ» стал вторым финалистом Лиги чемпионов-2024/25.
Команда Луиса Энрике дома обыграла «Арсенал» со счетом 2:1, победив в обоих полуфиналах.
Сегодня за парижан забили Фабиан Руис и Ашраф Хакими, у лондонцев отличился Букайо Сака.
Российский вратарь Матвей Сафонов провел оба матча 1/2 финала ЛЧ в запасе.
Экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия сегодня отыграл все 90 минут.
«ПСЖ» поборется за трофей с «Интером», который накануне выбил из турнира «Барселону».
Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Руис, 27; 2:0 – Хакими, 72; 2:1 – Сака, 76.
Незабитый пенальти: Витинья, 69 – нет.
Первый матч – 1:0.
Источник: «Бомбардир»