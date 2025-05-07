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  • Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова прошел в финал, во второй раз победив «Арсенал» (2:1)

Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова прошел в финал, во второй раз победив «Арсенал» (2:1)

7 мая, 23:54
8

«ПСЖ» стал вторым финалистом Лиги чемпионов-2024/25.

Команда Луиса Энрике дома обыграла «Арсенал» со счетом 2:1, победив в обоих полуфиналах.

Сегодня за парижан забили Фабиан Руис и Ашраф Хакими, у лондонцев отличился Букайо Сака.

Российский вратарь Матвей Сафонов провел оба матча 1/2 финала ЛЧ в запасе.

Экс-вингер «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия сегодня отыграл все 90 минут.

«ПСЖ» поборется за трофей с «Интером», который накануне выбил из турнира «Барселону».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Руис, 27; 2:0 – Хакими, 72; 2:1 – Сака, 76.

Незабитый пенальти: Витинья, 69 – нет.

Первый матч – 1:0.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал ПСЖ
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Комментарии (8)
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alteper
1746651415
вообще не понятно как можно было арсеналу практически слить две игры псж ! Так сыграть с реалом и так бездарно сыграть с псж....ничего псж не показал особенного,ставка на Интер что Интер возьмет Лигу
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кайрос
1746652277
Матвейка чуть было на поле не вышел, когда Доннарума вроде травму получил. Но обошлось.А выйдя Матвейка на поле, чо было б ? Вполне возможно что Арсенал забил бы нужные ему голы.Гы гы
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deinego77@yandex.ru
1746652612
Арсенал .... *** .
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deinego77@yandex.ru
1746652734
Матч тв . Посмотри кто играет . У Путина денег займи
Ответить
deinego77@yandex.ru
1746652863
арсенал молодцы
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