Завершивший карьеру Шунин рассказал, чем будет заниматься дальше

Антон Шунин рассказал, чем займется после окончания карьеры.

«Сейчас учусь в академии РФС на спортивного менеджера, чтобы не терять время. Скоро у нас защита диплома. Знания важны, и я сейчас с удовольствием их получаю. Мне интересен спортивный менеджмент, есть свое видение. С другой стороны поля жизнь совершенно другая.

Также у меня бизнес, семья, с которой хочется проводить время и путешествовать. Близкие меня поддерживают и счастливы, что я рядом. Я вижу, как растут мои дети и наслаждаюсь временем рядом с ними. Сейчас все по‑новому, и есть возможность добиться успеха совершенно в другом деле», – сказал Шунин.