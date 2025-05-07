Заявление Шунина об окончании карьеры

Бывший вратарь сборной России Антон Шунин заявил об окончании карьеры.

Шунин всю карьеру провел в «Динамо».

В 2024 году с ним не продлили контракт.

На счету Шунина 15 матчей за Россию.

«Год назад я не планировал заканчивать карьеру. Думал, что этот момент далек, и я подпишу контракт с «Динамо». Когда не продлили, задумался о другой команде – хочу ли я играть где-то еще? Рассматривал предложения и в России, и за границей. Было несколько факторов, которые я учитывал: борется ли клуб за титулы, где находится – в Москве или другом городе.

Понятно, что финансы тоже имели значение. И, конечно, комфорт семьи, которая поехала бы со мной. Из вариантов, которые были, я не выбрал ни одного. В какой-то момент понял главное – у меня нет желания играть за другой клуб кроме «Динамо». Это стало самым важным в моей истории.

Но я решил оттянуть момент прощания – посмотреть, что будет дальше. Хорошо мне будет или нет? Если нет, то зимой я мог бы продолжить карьеру. Но ровно через год в конце этого сезона я объявляю о ее завершении. Когда полностью меняешь свою жизнь, думаешь, а каково это – жить по-другому? Оказалось, что закончить с футболом не так сложно, как кажется. Нужно только себя занять, что я и сделал.

Мы с «Динамо» были на связи, в ноябре провели автограф-сессию на стадионе и договорились об организации прощального матча. Мне хотелось сделать праздник и для себя, и для болельщиков, и для команды. Попрощаться с теми, кто всегда поддерживал, переживал за меня и «Динамо» на матчах.

Вместе с клубом мы четко проработали мой уход из футбола – в день матча с «Акроном» (18 мая) будет много активностей. Хочется провести классный день с болельщиками, чтобы наша команда выиграла. Хочется выйти на поле с семьей – очень интересно, как отреагируют дети. Младшему сыну Льву скоро будет два годика. Много лет своей спортивной жизни я отдал одному клубу, и мне хочется показать детям, что такое уважение и преданность, разделить с семьей этот день», – сказал Шунин.