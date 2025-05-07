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  • Рабинер пришел к выводу о бессмертии футбола после матчей «Интера» и «Барселоны»

Рабинер пришел к выводу о бессмертии футбола после матчей «Интера» и «Барселоны»

7 мая, 14:40

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала ЛЧ «Интер»«Барселона» (4:3).

«Двойственное у меня ощущение. Болел-то за «Барселону». Но невозможно не признать величия «Интера», который:

а) смог отыграться и затем победить, пропустив, казалось, решающий мяч на 88-й;

б) забил в двух матчах «Барселоне» СЕМЬ мячей, до первой игры вообще не забивая в трех подряд куда более скромным соперникам.

Спасибо обеим командам за лучшее, уверен, двухматчевое противостояние в истории Лиги чемпионов. Как минимум ее полуфиналов, что уже само по себе круче, чем на предыдущих стадиях. Чем выше калибр матча – тем выше цена захватывающего зрелища, которое дарят команды.

Мне безумно жаль, что Ламина Ямаля и его потрясающей команды не будет 31 мая в Мюнхене. Но вместо нее на поле «Альянц Арены» выйдет команда, которая заслужила этого чуть больше.

Потому что не побоялась 200+ минут играть с «Барселоной» в футбол, а не душить игру более талантливого, казалось бы, соперника.

Потому что встала с колен при таких обстоятельствах, когда сделать это вроде бы было уже невозможно. Какой же силой духа надо обладать, чтобы не сломаться после превращения 2:0 в 2:3, причем с третьим голом в самом конце основного времени. И забить в компенсированное.

Выше такого сценария в спорте не бывает, наверное, уже ничего. Особенно когда с колен подобным способом встает команда, не считавшаяся фаворитом.

Знаете, после финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция я тревожился: как вообще дальше смотреть футбол, если лучшее в нем уже видел?

Но жизнь придумывает новые и новые гениальные сюжеты. На то она и жизнь.

За футбол не надо беспокоиться, он никогда не исчерпает себя.

Он всегда найдет способы дать собой восхититься и насладиться.

Если, конечно, уметь и хотеть это делать, а не ворчать и во всем искать недостатки, минусы и ошибки.

«Интер» второй раз за три года сыграет в финале ЛЧ. Знак безусловного суперкачества.

Тем не менее, если ю на игру с миланцами выйдет «ПСЖ», прекрасный в этом сезоне, я снова буду болеть против них. Если «Арсенал» – стану соблюдать нейтралитет и исходить сугубо из того, кто как сыграет в футбол.

Но после таких полуфиналов по-настоящему огорчиться победе «нерадзурри» я, конечно, уже не смогу. Не знаю, что для этого должно произойти», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона Интер
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