Реакция Мостового на вылет «Барселоны» от «Интера»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил исход ответного матча 1/2 финала ЛЧ между «Интером» и «Барселоной» (4:3).

«Вот вам и «Барселона»… Орали, кричали: «Флик, Флик, Флик, красивый футбол – всe шикарно, всe здорово». За две игры получили семь мячей. Семь! Многие команды, которые не в красивый, в ужасный футбол играют, столько не пропускают, поэтому, ребят, все эти разговоры в пользу, сами понимаете…

Поэтому «Интер» – молодцы. «Барсу» жалко. Ну, футбол вот таков», – сказал Мостовой.