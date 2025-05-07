Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Интера»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги проигранного матча с «Интером».

Миланцы победили со счетом 4:3 в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

«Барса» уступала 0:2 к перерыву, а затем вела 3:2 до 93-й минуты.

«Я разочарован, но не игрой своих футболистов. Они сделали все, что могли. Мы вылетели, но попытаемся снова в следующем сезоне. Мы постараемся осчастливить клуб и его болельщиков.

«Интер» хорош, это играющая команда. Они здорово обороняются и имеют в составе хороших нападающих. Соперник умеет держать мяч, их действия доведены до автоматизма.

Не хочу слишком много говорить про судью, но думаю, что каждая спорная ситуация решалась в пользу «Интера».

Мы усвоим урок. Это вопрос развития. Мы хотим продолжать учиться», – заявил Флик.