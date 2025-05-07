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Обзор матча «Интер» – «Барселона»: обзор и лучшие моменты

7 мая, 00:40

«Интер» одержал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов над «Барселоной», счет 4:3, итоговый счет по сумме двух матчей 7:6.

1-й тайм

Начало матча проходило немного нервно, без явного преимущества одной из команд. На 4-й минуте произошло нарушение на Ямале в середине поля со стороны Димарко. Со скамейки «Барселоны» пошла неодобрительная тирада в адрес Марциняка – ее автором стал Араухо. Шимон подбежал и оперативно урезонил уругвайца.

На 16-й минуте Тюрам на грани офсайда получил пас неподалеку от чужой штрафной, вошел туда Маркюс после нескольких шагов, бьет в правый нижний угол, но мяч полетел мимо.

На 21-й минуте ошиблась оборона «Барселоны», позволив двум футболистам «Интера» выйти на Щесны. Проникающий пас на Дюмфриса на правый полуфланг. Дензел покатил в центр на открытого Лаутаро. Мартинес уверенно «расстрелял» Войцеха. Поляк как мог тянулся к мячу – не вытащишь такое!

На 25-й минуте Ольмо из вратарской в падении пытался переправить мяч в ворота после отскока от ноги Ачерби. Мимо дальней штанги пошел мяч. Далее матч проходил на встречных курсах, моменты были о обеих команд, но до явных голевых моментов не дошло.

На 46-й минуте Чалханоглу с правой ноги ударил влево и пробил вратаря, Щесны полетел в противоположную сторону. Под конец второй тайма счет стал 2:0.

2-й тайм

Второй тайм начался с атак «Барселоны», которые имели достаточно подходов к воротам и на 54-й минуте Мартин с левого края штрафной навесил на центральную ось. Набежал на мяч Гарсия и в касание с семи метров здорово пробил в дальнюю сторону ворот. Счет стал 2:1.

На 60-й минуте из глубины Жерар Мартин навесил к вратарской, там забыли Ольмо. Дани головой уверенно переправил. Офсайда нет, все в порядке. Быстро у каталонцев все наладилось и счет стал 2:2.

На 66-й минуте Мхитарян на правом краю чужой штрафной неаккуратно сыграл против Ямаля. Явный подкат на фол. Марциняк назначил пенальти, но ВАР подсказал. что нарушение было не в рамках штрафной. В миллиметрах от линии. Затем команды играли на встречных курсах без явных опасных моментов.

На 87-й минуте Педри из глубины пасует в штрафную чуть налево на Рафинью. Бразилец из-под защитника пробил в ближний угол – Зоммер отбивает примерно перед собой. Налетает на добивание сам же Рафинья, бьет в дальний с восьми метров и попадает под штангу. Счет стал 3:2 в пользу «Барселоны».

Игроки «Интера» не стали сдаваться и на 3-й дополнительной минуте второго тайма Ачерби блестяще пробил верхом, сравнял счет и перевел матч в дополнительное время. Фантастический результат показали команды, выдающиеся игра, 6:6 по сумме двух встреч в основное время.

Дополнительное время

Первый тайм дополнительного времени проходил на встречных курсах, команды имели подходы к воротам. На 99-й минуте Тюрам на правом фланге вроде бы уткнулся в стену, отошел к боковой линии, а затем резкий разворот, проход к штрафной – и передача на ближний угол вратарской. Тареми, будучи спиной к воротам, аккуратно ногой скидывает чуть назад Фраттези. Давиде успел принять, посмотреть на ворота и вторым касанием ударить в дальний, счет стал 4:3.

Второй тайм дополнительного времени прошел на встречных курсах, обе команды имели моменты для взятия ворот, но «Барселоне» так и не удалось сравнять счет. «Интер» в Финале!

Полный видеообзор матча можно посмотреть в сервисе Okko.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Интер
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