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  • Глушаков: «Когда Станковича будут увольнять из «Спартака», скажите, что я и этого тренера убрал»

Глушаков: «Когда Станковича будут увольнять из «Спартака», скажите, что я и этого тренера убрал»

6 мая, 21:09
3

Денис Глушаков пошутил о том, что его считают причастным к увольнению Виталия Миллера с поста главного тренера «СКА-Ростова».

«Не хочется даже раскручивать эту бредятину. Сегодня вышло интервью Миллера, и он там сам говорит про наши взаимоотношения. А кто там писал состав [на матч с Lotus], меня вообще не интересует и не колышет. Сам сегодня впервые об этом узнал.

Я с Миллером сегодня разговаривал, поблагодарил его за работу. Никаких обид ни у него, ни у меня нет. Мы оба взрослые люди и все прекрасно понимаем.

Все не от меня исходит. Я что, президент клуба? Буду президентом клуба – тогда и буду тренеров сам увольнять. А тут-то я при чем?

Причастен ли я к истории с составом? Я сам спросил у Миллера: кто присылал состав? Он мне ответил: «Есть один человек, который это написал. Я знаю кто и знаю, что это не ты, не переживай».

Когда будут Станковича из «Спартака» увольнять, мы же все не вечны, скажите, что Глушаков и этого тренера убрал (смеется)», – заявил Глушаков.

  • Миллер возглавлял СКА с июня 2024 года.
  • В шестом сезоне Медиалиги команда стартовала с двух поражений и победы.
  • Сообщалось, что новым тренером ростовчан может стать Андрей Каряка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Медиафутбол Спартак СКА Глушаков Денис Станкович Деян
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Комментарии (3)
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Кривая да нелёгкая
1746555654
Мостовой, Глушаков..... Одни балаболы из Спартака))
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Avitaminoz
1746556889
Меньше болтать, больше делать. И всё будет ок. Но увы, это не про него.
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