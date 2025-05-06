Глушаков не попрощался с уволенным тренером «СКА-Ростова»

Бывший главный тренер «СКА-Ростова» Виталий Миллер заявил, что с ним не попрощались три игрока.
Среди них – Денис Глушаков, который может быть причастен к отставке тренера.
«Конечно, мне хотелось другого результата. Но у меня не было возможности даже закончить с командой групповой этап.
Я рад, встретил хороших, искренних людей. В ком-то разочаровался. Для меня личностные отношения дорого стоят, их нельзя купить в «Пятерочке». Больно уходить.
Читал сообщения от футболистов. Приятно удивлен. Мне не написало только три футболиста – Крава, Глушаков и Набабкин. Ну может быть напишут позже. Это их выбор, она сами решают, кому писать.
Многие написали «Что когда выходили, понимали, за что мы играем», – сказал Миллер.
- Миллер возглавлял СКА с июня 2024 года.
- В шестом сезоне Медиалиги команда стартовала с двух поражений и победы.
- Сообщалось, что новым тренером ростовчан может стать Андрей Каряка.
Источник: «Это медиафутбол, бро!»