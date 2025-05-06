Энрике ответил, сыграет ли Дембеле с «Арсеналом» в ответном полуфинале ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал состояние нападающего Усмана Дембеле.

Сообщалось, что из-за повреждения задней поверхности правого бедра вингер парижан рискует пропустить ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала».

«Уже два дня Дембеле тренируется с командой. Завтра он будет в моем распоряжении», – сообщил Энрике.