Главный претендент на «Золотой мяч» рискует пропустить ответный полуфинал ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле травмировался в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала».

У него повреждение задней поверхности правого бедра. Из-за этого француз не тренировался сегодня в общей группе.

Ожидается, что вингер не сыграет со «Страсбуром» 3 мая, а его участие в ответном полуфинале пока под вопросом.