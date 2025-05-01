Главный претендент на «Золотой мяч» рискует пропустить ответный полуфинал ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле травмировался в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала».
У него повреждение задней поверхности правого бедра. Из-за этого француз не тренировался сегодня в общей группе.
Ожидается, что вингер не сыграет со «Страсбуром» 3 мая, а его участие в ответном полуфинале пока под вопросом.
- Дембеле возглавил обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal.
- Он забил единственный гол в первом матче с «Арсеналом».
- Ответная встреча пройдет 7 мая в Париже.
Источник: RMC Sport