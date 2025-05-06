В РПЛ может вернуться стадион «Кубань»

«Черноморец» рассматривает вариант с проведением домашних матчей на стадионе «Кубань» в Краснодаре в случае выхода в РПЛ.

В новороссийском клубе посчитали, что затраты на амортизацию арены, устаревшей со времен выступлений одноименной команды в РПЛ, обойдутся примерно в 50 миллионов рублей. Также потребуется заплатить порядка 200 миллионов рублей для системы контроля управления доступом болельщиков, которую потом можно перевезти на новый или реконструированный стадион в Новороссийск.

Одоновременно «Черноморец» продолжает решать вопрос по возможности игры в Сочи на стадионе «Фишт».

«Черноморец» сразу должен заявить основной и резервный стадионы для выступлений в РПЛ. Дедлайн по выдаче лицензии РФС-1 намечен на 21 мая, но, по последним данным, его могут перенести на 23-е.