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В РПЛ может вернуться стадион «Кубань»

6 мая, 13:38
6

«Черноморец» рассматривает вариант с проведением домашних матчей на стадионе «Кубань» в Краснодаре в случае выхода в РПЛ.

В новороссийском клубе посчитали, что затраты на амортизацию арены, устаревшей со времен выступлений одноименной команды в РПЛ, обойдутся примерно в 50 миллионов рублей. Также потребуется заплатить порядка 200 миллионов рублей для системы контроля управления доступом болельщиков, которую потом можно перевезти на новый или реконструированный стадион в Новороссийск.

Одоновременно «Черноморец» продолжает решать вопрос по возможности игры в Сочи на стадионе «Фишт».

«Черноморец» сразу должен заявить основной и резервный стадионы для выступлений в РПЛ. Дедлайн по выдаче лицензии РФС-1 намечен на 21 мая, но, по последним данным, его могут перенести на 23-е.

  • Стадион «Центральный» в Новороссийске сейчас не соответствует требованиям РПЛ.
  • «Черноморец» занимает 3-е место в Первой лиге с 57 очками после 31 матча.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Черноморец
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Комментарии (6)
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The only one
1746530388
Не рано ли делить шкуру не у битого медведя?
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ivany4
1746531809
Интересный такой дедлайн.)) Еще не вышел - но гарантии предоставь. А где помощь РФС в этом вопросе??
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АЛЕКС 58
1746532623
Черноморец ещё не попал в РПЛ,а деньги давай уже сейчас!? Вот крахоборы!
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FWSPM
1746533019
краснодар хороший вариант
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Ивантеевец
1746534685
Здорово получается: последний тур 24-го мая, плотность в таблице приличная и все может поменяться, а гарантии нужно представить до 21-го, максимум 22-го. "Сочи", естественно, тоже будут вола тянуть, хотя стадион у них не в собственности. Крючкотворство и долбое..зм.
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темирхан
1746540306
ну а чем не соответствует то?
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