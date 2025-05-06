Петржела предложил тренера для «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела хочет, чтобы петербуржцев возглавил Марцел Личка.

– Как вы считаете, может ли Личка рассчитывать на предложения о работе из Чехии, после своего опыта в России?

– Я понятия не имею, как к Личке отнесутся в Чехии. Но в любом случае, он очень хороший тренер. Если бы я был на его месте, то остался бы за границей.

– Вы бы хотели видеть Личку, своего соотечественника, главным тренером «Зенита»?

– Конечно! Точно хотел бы видеть Личку главным тренером «Зенита». У него есть все качества для этого.