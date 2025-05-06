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Петржела предложил тренера для «Зенита»

6 мая, 11:02
15

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела хочет, чтобы петербуржцев возглавил Марцел Личка.

– Как вы считаете, может ли Личка рассчитывать на предложения о работе из Чехии, после своего опыта в России?

– Я понятия не имею, как к Личке отнесутся в Чехии. Но в любом случае, он очень хороший тренер. Если бы я был на его месте, то остался бы за границей.

– Вы бы хотели видеть Личку, своего соотечественника, главным тренером «Зенита»?

– Конечно! Точно хотел бы видеть Личку главным тренером «Зенита». У него есть все качества для этого.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил Личка Марцел
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Комментарии (15)
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Борис34684
1746519167
Динамо явно поторопилось расставшись с Личкой.
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СильныйМозг
1746520110
У Петржелы, явно какие-то комплексы со школы. Все время думает о том, как люди о нём думают. Мне в этом проще, все пи*орасы, я Дартоньян. :))))
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Taps
1746520163
Ха-ха ... Мюллер скорее удавится.
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ilich55
1746520482
Чех чеху глаз не выклюет, подумал Власта и тут же ретировался. "Если бы я был на его месте, то остался бы за границей." Ага, если бы денег хватило...........
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Arvlad
1746523275
Не дай Бог! Иначе я буду просто вынужден симпатизировать Зениту, чего бы мне не хотелось, против шерсти это...
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BarStep
1746523510
Так-то оно так., но совсем не так! Петржел не предлагал Личку Зениту, а предложение поступило от некого А. Быкова из Legalbet
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АлексМак
1746523991
нах он нужен
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Persona_non_Grata
1746526334
У Зенита есть тренер, да чего там - ТРЕНЕРИЩЕ !!! РУКИ ПРОЧЬ ОТ СЕМАКА !!!)))...
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FIA2507
1746533294
Если сравнить результаты Лички с результатами любого тренера Спартака за последние лет восемь, то понимаешь, что в руководстве Спартака сидят полные дебилы! Оставьте Стакановича, футбольного, ну куль там говорить, человека, ещё на год и ничья с Факелом будет считаться окуетительнейшим успехом!
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СПОРТ 21 века
1746628770
Личка сам разберётся куда ему идти, без навязывания от никчёмных журналистов... тем более что тренер в ряд ли пойдёт туда, где понятие тренер имеет второстепенное значение
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