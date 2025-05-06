Петржела предложил тренера для «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела хочет, чтобы петербуржцев возглавил Марцел Личка.
– Как вы считаете, может ли Личка рассчитывать на предложения о работе из Чехии, после своего опыта в России?
– Я понятия не имею, как к Личке отнесутся в Чехии. Но в любом случае, он очень хороший тренер. Если бы я был на его месте, то остался бы за границей.
– Вы бы хотели видеть Личку, своего соотечественника, главным тренером «Зенита»?
– Конечно! Точно хотел бы видеть Личку главным тренером «Зенита». У него есть все качества для этого.
- Марцел Личка 1 мая был уволен с поста главного тренера «Динамо», где работал с июня прошлого года.
- Ранее Личка также возглавлял «Оренбург» и «Динамо-Брест».
Источник: Legalbet