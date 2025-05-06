Личка ответил на вопрос о работе в «Крыльях Советов»

Бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка готов продолжить работу в России.
– Вас зовут «Крылья»?
– Меня не зовут, сто процентов. Где я буду тренировать в следующем году еще не знаю, на сегодняшний день этот вопрос…Кто-то мне прислал новость из телеграма про «Крылья». Это вообще была новость для меня.
– Вы бы хотели остаться работать в России?
– Все зависит от проекта. Деньги не играют большую роль.
– Вы можете представить себя в клубе, который не борется за чемпионство?
– Почему нет? Если к тебе придут и положат на стол проект на три года, где в первый год хотят это, во второй – это.
- Личка был уволен с поста главного тренера «Динамо» 1 мая. Он работал в клубе с середины июня.
- Ранее 47-летний чех возглавлял «Оренбург», а также «Динамо-Брест».
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»