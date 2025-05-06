Личка ответил на вопрос о работе в «Крыльях Советов»

Бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка готов продолжить работу в России.

– Вас зовут «Крылья»?

– Меня не зовут, сто процентов. Где я буду тренировать в следующем году еще не знаю, на сегодняшний день этот вопрос…Кто-то мне прислал новость из телеграма про «Крылья». Это вообще была новость для меня.

– Вы бы хотели остаться работать в России?

– Все зависит от проекта. Деньги не играют большую роль.

– Вы можете представить себя в клубе, который не борется за чемпионство?

– Почему нет? Если к тебе придут и положат на стол проект на три года, где в первый год хотят это, во второй – это.