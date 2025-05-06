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Личка ответил на вопрос о работе в «Крыльях Советов»

Сегодня, 08:06
1

Бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка готов продолжить работу в России.

– Вас зовут «Крылья»?

– Меня не зовут, сто процентов. Где я буду тренировать в следующем году еще не знаю, на сегодняшний день этот вопрос…Кто-то мне прислал новость из телеграма про «Крылья». Это вообще была новость для меня.

– Вы бы хотели остаться работать в России?

– Все зависит от проекта. Деньги не играют большую роль.

– Вы можете представить себя в клубе, который не борется за чемпионство?

– Почему нет? Если к тебе придут и положат на стол проект на три года, где в первый год хотят это, во второй – это.

  • Личка был уволен с поста главного тренера «Динамо» 1 мая. Он работал в клубе с середины июня.
  • Ранее 47-летний чех возглавлял «Оренбург», а также «Динамо-Брест».

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Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Личка Марцел
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1746509997
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