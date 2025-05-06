Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Флик высказался о кадровых потерях «Барселоны» перед ответным полуфиналом ЛЧ

Флик высказался о кадровых потерях «Барселоны» перед ответным полуфиналом ЛЧ

Сегодня, 00:02

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию с травмами в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Мы не можем ничего изменить. У нас есть футболисты, которые могут играть на этих позициях.

Алекс Бальде и Жюль Кунде важны для нас, но у нас есть Жерар Мартин, Эктор Форт и Рональд Араухо, все они способны там сыграть», – сказал Флик.

  • «Интер» примет «Барсу» во вторник, 6 мая, в 22:00 мск.
  • В первом матче была ничья 3:3.

Еще по теме:
Флик ответил на вопрос об основном вратаре «Барселоны» после выздоровления тер Стегена 2
Флик прокомментировал ничью «Барселоны» с «Интером» в полуфинале ЛЧ 1
Флик может завершить карьеру после ухода из «Барселоны» 2
Источник: Mundo Deportivo
Лига чемпионов Барселона Интер Флик Ханс-Дитер
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Вендел может больше не сыграть за «Зенит», товарный знак Акинфеева, Трент объявил об уходе из «Ливерпуля» и другие новости
01:21
Селюк: «Я понял, зачем Николич взял Пьянича в ЦСКА»
00:59
Личка оценил возможное назначение Карпина в «Динамо»
00:49
В сборной России отреагировали на получение Хайкиным норвежского гражданства
00:45
2
Титов встал на защиту самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
00:39
Шунин решил закончить карьеру: подробности
00:17
Личка рассказал о проблемах с Бителло и Карраскалем в «Динамо»
Вчера, 23:52
ФотоСуперкомпьютер обновил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство
Вчера, 23:10
Личка: «У Тюкавина большая жопа»
Вчера, 23:02
Григорян дал совет «Спартаку» по будущему Станковича
Вчера, 22:45
Все новости
Все новости
Флик высказался о кадровых потерях «Барселоны» перед ответным полуфиналом ЛЧ
00:02
Основной защитник «Интера» пропустит ответный полуфинал ЛЧ с «Барселоной»
Вчера, 21:21
Где смотреть матч «Интер» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 6 мая 2025
Вчера, 09:49
Стало известно, сможет ли Левандовски сыграть за «Барселону» в ответном матче с «Интером»
4 мая
Определился 9-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
4 мая
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
2 мая
Главный претендент на «Золотой мяч» рискует пропустить ответный полуфинал ЛЧ
1 мая
Суперкомпьютер обновил шансы полуфиналистов ЛЧ после первых матчей
1 мая
1
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
1 мая
Хабиб сказал, какой команде желает выиграть Лигу чемпионов
1 мая
3
Тюрам отказался называть Ямаля лучшим игроком мира: «Он хуже двух французов»
1 мая
11
Гвардиола высказался о яркой ничьей «Барселоны» и «Интера» в полуфинале ЛЧ
1 мая
Мхитарян прокомментировал незасчитанный гол в ворота «Барселоны»
1 мая
1
Ямаль высказался об игре с «Интером»
1 мая
Названы кандидаты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
1 мая
Мхитарян оценил игру «Интера» с «Барселоной»
1 мая
Тренер «Интера» Индзаги высказался о результате матча с «Барселоной»
1 мая
1
Флик прокомментировал ничью «Барселоны» с «Интером» в полуфинале ЛЧ
1 мая
1
Рафинья превзошел достижение Месси и приблизился к рекорду Роналду
1 мая
1
Ямаль побил клубный рекорд в «Барселоне»
1 мая
ФотоГол «Интера» в ворота «Барселоны» отменили из-за микроофсайда
1 мая
ФотоХоланд восхитился игрой Ямаля против «Интера»
1 мая
Лига чемпионов. «Барселона» в первом полуфинале сыграла вничью с «Интером» – 3:3
30 апреля
29
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
30 апреля
2
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов 14-летней давности
30 апреля
«Интер» забил «Барселоне» самый быстрый гол в истории полуфиналов ЛЧ
30 апреля
3
Ямаль травмировался перед полуфиналом Лиги чемпионов
30 апреля
Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом» в полуфинале ЛЧ
30 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 