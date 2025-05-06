Флик высказался о кадровых потерях «Барселоны» перед ответным полуфиналом ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию с травмами в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Мы не можем ничего изменить. У нас есть футболисты, которые могут играть на этих позициях.

Алекс Бальде и Жюль Кунде важны для нас, но у нас есть Жерар Мартин, Эктор Форт и Рональд Араухо, все они способны там сыграть», – сказал Флик.