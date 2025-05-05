Семак объяснил, почему оставил Соболева на поле после первого тайма матча с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1) высказался об игре нападающего Александра Соболева.

– После первого тайма многие ждали замены Соболева. Скажите, какая тренерская чуйка уберегла вас от этого решения?

– Какая-то уберегла, да. Я смотрел по первому тайму… Несмотря на то, что реализация все-таки хромала, все равно его желание находиться в этом месте... Плюс нам нужно было усиливать давление, а он игрок габаритный.

Понятно было, что «Пари НН» будут низко обороняться. Естественно, не было большого смысла менять большого игрока в штрафной площади при той игре, которая складывалась для нас, учитывая очень низкую оборону «Пари НН», вскрывать ее не так просто. Тем не менее, конечно рад и за Сашу, и за команду, что смогли победить сегодня.

– Чем вы объясняете такой низкий КПД реализации голевых моментов у Александра Соболева и как он отреагировал на замену после дубля?

– Во-первых, на замену отреагировал хорошо, потому что у него уже ноги судорогами сводились. Естественно, нужно было его менять и выпускать более свежего игрока – это раз.

А что касается КПД, можно говорить все, что угодно, что нужно тренироваться, но это, опять же, для форвардов, эффект уверенности и спокойствия, хладнокровия. Когда столько давления на игрока, конечно, ему иногда излишнее давление мешает в реализации тех моментов, которые есть.

У нас и в прошлом году были определенные сложности, когда наши форварды – на тот момент Матео Кассьерра и Ваня Сергеев – перестали забивать, и, естественно, матчи по-другому складывались. Команда создает моменты, но реализация, к сожалению, пока так. Иногда получается реализовывать на хорошем уровне, иногда не очень.

Сегодня не получилось те моменты, которые были, реализовать. Игра была очень нервная до финального свистка, к сожалению для нас.