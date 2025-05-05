Семак оценил влияние травмы Вендела на игру «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после домашнего матча 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1) рассказал о травме полузащитника команды Вендела.

– Вендел получил травму. Каково его состояние, есть ли какой-то примерный прогноз? И насколько это серьезный для вас удар перед финишем чемпионата?

– Конечно, потеря такого игрока, безусловно, удар для нашей команды. Уход Клаудиньо, сейчас травма Вендела, конечно, ослабили нашу центральную зону.

Нам нужно будет думать, как использовать наших игроков, в каком сочетании играть. Но это футбол, с этим ничего не сделаешь. К сожалению, в ближайших матчах он нам не поможет, очевидно, исходя из характера того повреждения, которое было у него. И по его самочувствию я думаю, что в этом отношении, наверное, сомнений не много о характере травмы.