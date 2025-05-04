Семак пояснил, что заставило его выпустить Соболева в старте против «Пари НН»

Нападающий Александр Соболев вышел в основе «Зенита» на матч 27-го тура РПЛ против «Пари НН».

Ситуацию прокомментировал главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

– Соболев в стартовом составе – давно такого не было именно в матчах чемпионата страны. Почему так и почему Лусиано и Матео Кассьерра остались в запасе?

– Лусиано провел очень энергозатратный матч, хотелось бы дать ему сегодня поменьше игрового времени. Соболев хорошо работает, дали ему возможность проявить себя сегодня.