Семак пояснил, что заставило его выпустить Соболева в старте против «Пари НН»

Нападающий Александр Соболев вышел в основе «Зенита» на матч 27-го тура РПЛ против «Пари НН».
Ситуацию прокомментировал главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
– Соболев в стартовом составе – давно такого не было именно в матчах чемпионата страны. Почему так и почему Лусиано и Матео Кассьерра остались в запасе?
– Лусиано провел очень энергозатратный матч, хотелось бы дать ему сегодня поменьше игрового времени. Соболев хорошо работает, дали ему возможность проявить себя сегодня.
- 28-летний Соболев 30 августа прошлого года перешел в «Зенит» из «Спартака».
- Он провел за петербуржцев 26 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры «Зенит» – «Пари НН».
Источник: «Матч ТВ»