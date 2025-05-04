Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Химки» и «Ростов»: Игра состоится 4 мая, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Химки»: Кокарев, Джикия, Берковский, Бакаев, Мехия, Филин, Вера, Фернандес, Корредера, Заболотный, Ориньо.

Главный тренер: Магомед Адиев

«Ростов»: Ятимов, Сако, Вахания, Игнатов, Лангович, Щетинин, Сутормин, Байрамян, Шанталий, Комаров, Голенков.

Главный тренер: Хонатан Альба

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