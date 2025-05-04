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АПЛ. «Брентфорд» переиграл «Манчестер Юнайтед» (4:3)

Вчера, 17:57

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» на своем поле выиграл у «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3.

Гости открыли счет на 14-й минуте благодаря голу Мэйсона Маунта. На 27-й минуте защитник манкунианцев Люк Шоу забил мяч в свои ворота.

На 33-й минуте Кевин Шаде вывел «Брентфорд» вперед, а на 70-й оформил дубль. На 74-й минуте лондонцы забили четвертый гол усилиями Йоанна Виссы.

«Манчестер Юнайтед» сумел отыграть два мяча. На 82-й минуте отличился Алехандро Гарначо, а на 90+5-й Амад Диалло.

«Брентфорд» занимает 9-е место в АПЛ с 52 очками после 35 матчей. Команда одержала 3 победы подряд, ее беспроигрышная серия достигла 3 матчей подряд.

«Манчестер Юнайтед» идет 15-м с 39 баллами. Безвыигрышная серия клуба в АПЛ достигла 6 матчей подряд.

В другой встрече «Вест Хэм» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» 1:1 в лондонском дерби.

«Шпоры» открыли счет на 15-й минуте благодаря голу Вильсона Одобера. «Вест Хэм» отыгрался на 28-й усилиями Джаррода Боуэна.

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в АПЛ с 38 очками. «Вест хэм» идет 17-м с 37 баллами. Безвыигрышная серия «молотобойцев» достигла 8 матчей подряд.

Англия. АПЛ. 35-й тур

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Маунт, 14; 1:1 – Шоу, 27 (автогол); 2:1 – Шаде, 33; 3:1 – Шаде, 70; 4:1 – Висса, 74; 4:2 – Гарначо, 82; 4:3 – Диалло, 90+5.

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Одобер, 15; 1:1 – Боуэн, 28.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Брентфорд Вест Хэм Тоттенхэм
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