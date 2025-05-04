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  • Экс-арбитр РПЛ Егоров назвал позорной работу судьи матча «Факел» – «Спартак»

Экс-арбитр РПЛ Егоров назвал позорной работу судьи матча «Факел» – «Спартак»

Вчера, 16:20
31

Бывший арбитр РПЛ и экс-руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров высказался об удалении защитника «Спартака» Руслана Литвинова в гостевом матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

«Удаление Литвинова – это экзамен, который Зияков завалил с треском. И не просто завалил – сжег лист с вопросами, забыл, как зовут преподавателя, убежал из аудитории, оставив после себя только недоумение.

Такой момент не требует никаких дополнительных разъяснений – чистейшая красная. Грубый фол сзади, никакой игры в мяч. Два игрока, открытый обзор, идеальная видимость. Это даже не сложный эпизод – это судейская азбука. То, что арбитр изначально достает желтую, – это позор.

Это значит одно: Зияков либо не видит очевидного, либо не понимает базовых принципов оценки эпизодов на поле. В любом случае – это недопустимо на уровне РПЛ. Так не судят, если ты собираешься оставаться в элите. Судей с таким уровнем восприятия нужно отправлять учиться заново, желательно – подальше от телевизионных камер и матчей РПЛ.

Спасибо ВАР за вмешательство, но он в этом случае выполняет чужую работу. Его не создавали для исправления таких очевидных провалов. ВАР – страховка, а не костыль для арбитров, которые не справляются с элементарным. Один из самых простых для интерпретации эпизодов – и Зияков его ломает. Это не просто ошибка. Это характеристика судьи», – сказал Егоров.

  • На 23-й минуте встречи защитник «Спартака» Руслан Литвинов сфолил на нападающем воронежцев Алексее Каштанове, лишив того явной возможности забить гол.
  • Главный арбитр Ранэль Зияков сначала показал Литвинову желтую карточку, но ВАР позвал судью изучить момент. После этого он изменил решение и показал защитнику красную карточку.

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Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Егоров Александр Зияков Ранэль
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Комментарии (31)
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rash1959
1746374909
Только что пересмотрел повтор, да литвин хватал, но не настолько. каштан после захвата сделал ещё шаг, и потом очнулся, что надо падать, у него ножка и подкосилась. По чесноку конечно спорно, а литва чисто муд. легче было бы Абену с самого начала пускать.
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Anton1969
1746375719
Таких судей, после таких ошибок, нечего даже близко к футболу подпускать!!! Надо сразу принимать решение! А так, хреново значит отучился на судью!!!
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СпартакВВ
1746376146
За аналогичное нарушение игрока Факела не было даже штрафного!
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sochi-2013
1746376755
Как при Егорове было хорошо. Прям все любили судей. И прям под трибуной.
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sasa58
1746380046
Судья куплен .Спартачей били как могли не стеснялись а судья им даже желтую не дал.Неужели голубые заплатили.
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Климу
1746390703
Судья сломал весь матч, желтой было бы достаточно.. Егоров как знатный спартакофоб всю жизнь был на довольствие смердячего газа, теперь и на пенсии вредит.
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Andreileo
1746391478
Чё ж вы суки в игре с конями ничего не видели и даже вар не помогал, а здесь прям железная и нет вопросов
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полиграф-шариков-yandex
1746419413
****** гоу хом в свинарник!!! распускайте команду и на свинарник!!!
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Volnodum
1746427441
Чё Спартак занял! Великий же клуб, мл? Такой Факел и вдясетяром можно было обыгрывать!
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Volnodum
1746427501
А Егоров теперь сидит и умничает.... Про свои былые заслуги и вспомнить хорошего нечего. Разве что зубы вставные...
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