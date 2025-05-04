Экс-арбитр РПЛ Егоров назвал позорной работу судьи матча «Факел» – «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ и экс-руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров высказался об удалении защитника «Спартака» Руслана Литвинова в гостевом матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

«Удаление Литвинова – это экзамен, который Зияков завалил с треском. И не просто завалил – сжег лист с вопросами, забыл, как зовут преподавателя, убежал из аудитории, оставив после себя только недоумение.

Такой момент не требует никаких дополнительных разъяснений – чистейшая красная. Грубый фол сзади, никакой игры в мяч. Два игрока, открытый обзор, идеальная видимость. Это даже не сложный эпизод – это судейская азбука. То, что арбитр изначально достает желтую, – это позор.

Это значит одно: Зияков либо не видит очевидного, либо не понимает базовых принципов оценки эпизодов на поле. В любом случае – это недопустимо на уровне РПЛ. Так не судят, если ты собираешься оставаться в элите. Судей с таким уровнем восприятия нужно отправлять учиться заново, желательно – подальше от телевизионных камер и матчей РПЛ.

Спасибо ВАР за вмешательство, но он в этом случае выполняет чужую работу. Его не создавали для исправления таких очевидных провалов. ВАР – страховка, а не костыль для арбитров, которые не справляются с элементарным. Один из самых простых для интерпретации эпизодов – и Зияков его ломает. Это не просто ошибка. Это характеристика судьи», – сказал Егоров.