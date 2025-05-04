Экс-судья РПЛ рассказал об ошибке арбитра, удалившего Литвинова

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением защитника «Спартака» Руслана Литвинова в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» в Воронеже.

«Для арбитра эпизод несложный, но он ошибся. Должен был сам удалять Литвинова, но из-за неправильного смещения не смог оценить расположение игроков.

Второму ассистенту тоже прилетит, для него момент был открытый – мог бы и помочь. А сама красная карточка вопросов не вызывает вообще», – сказал Федотов.