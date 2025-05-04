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  • Экс-судья РПЛ рассказал об ошибке арбитра, удалившего Литвинова

Экс-судья РПЛ рассказал об ошибке арбитра, удалившего Литвинова

Сегодня, 15:42
8

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением защитника «Спартака» Руслана Литвинова в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» в Воронеже.

«Для арбитра эпизод несложный, но он ошибся. Должен был сам удалять Литвинова, но из-за неправильного смещения не смог оценить расположение игроков.

Второму ассистенту тоже прилетит, для него момент был открытый – мог бы и помочь. А сама красная карточка вопросов не вызывает вообще», – сказал Федотов.

  • Главный арбитр Ранэль Зияков сначала показал Литвинову желтую карточку, но ВАР позвал судью изучить момент. После этого он изменил решение и показал защитнику красную карточку.
  • Матч проходит в данный момент, счет 0:0.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Литвинов Руслан
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Комментарии (8)
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1746362828
Чего им "прилети",денег меньше заплатят: Скажут,что молодой и перспективный,и надо понять и простить.Проще6Из судейского сообщества выдачи нет!
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matvei_72
1746363759
потому что ссыкло...
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ALEXMAN888
1746363893
Чё, Вы распустили трёп? Удалили же! Для этого и ВАР! А, отсудил он нормально.
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alefreddy
1746363921
пока есть Литвинов результата не будет
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Anton1969
1746363986
Этого Литвинова уже давно надо гнать из команды! Задолбал срать каждый раз!
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timon2401
1746364155
Красная не вызывает!!! Вызывает сомнения Станкович ставя с завидной упертостью Денисова и Литвинова в старте не зависимо на отвратительную игру в каждом матче…
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FROLL007
1746364587
Не всё же в каждом матче тащить срамтак. Пора и честь знать. Гыгыгы
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