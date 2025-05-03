Комличенко: «Ростов» идет на багаже Георгича»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что команда находится на багаже бывшего тренера Валерия Карпина.
– Такое впечатление, что уход Карпина вообще не сказался.
– Ну мы идем на багаже Георгича сейчас. Осталась та же структура, философия и понимание игры. Те же требования.
– Но вы почти перестали разыгрывать мяч от своих ворот. Ушел вообще риск.
– Когда прессингуют, зачем рисковать? Когда есть впереди большие форварды, можно упростить игру.
- Карпин покинул «Ростов» в феврале, сосредоточившись на работе в сборной России.
- Главным тренером команды стал Джонатан Альба.
- «Ростов» идет в РПЛ 8-м.
Источник: «РБ Спорт»