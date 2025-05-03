Комличенко: «Ростов» идет на багаже Георгича»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что команда находится на багаже бывшего тренера Валерия Карпина.

– Такое впечатление, что уход Карпина вообще не сказался.

– Ну мы идем на багаже Георгича сейчас. Осталась та же структура, философия и понимание игры. Те же требования.

– Но вы почти перестали разыгрывать мяч от своих ворот. Ушел вообще риск.

– Когда прессингуют, зачем рисковать? Когда есть впереди большие форварды, можно упростить игру.