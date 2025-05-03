Ливай Гарсия оправдался за стоимость своего трансфера в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия ответил на вопрос о давлении.
– Ты долго не мог отметиться результативными действия. После каждой игры болельщики припоминали, что твой трансфер – самый дорогой в истории клуба. Чувствовал давление?
– В той стране, откуда я приехал, давление – это когда нечего есть.
В футболе же я не ощущаю давление, а получаю удовольствие. Цену за себя определял не я. Это рынок. Мое дело – приехать и играть.
К сожалению, первого гола пришлось ждать дольше, чем я предполагал. Но все, что я могу, это продолжать работать.
Источник: Sport24