Раскрыто местонахождение Лички после увольнения из «Динамо»

Представитель тренера Марцела Лички Анатолий Николаев прокомментировал ситуацию с увольнением чеха из «Динамо».

«Пост Марцела? Здесь не нужно искать каких-то вторых смыслов. Все нормально, никаких проблем или конфликтов нет. Мы еще находимся в процессе обсуждения по расторжению контракта с «Динамо».

Это нормально, что сейчас он не хочет обсуждать эту ситуацию и давать интервью. Он спокойно отдыхает, находится в Москве. Когда придет время, он обязательно выскажется, но не стоит ждать от его слов чего-то неожиданного. Все произошло как произошло, никто вопросов к другой стороне не имеет», – сказал Николаев.