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Раскрыто местонахождение Лички после увольнения из «Динамо»

Вчера, 18:36
4

Представитель тренера Марцела Лички Анатолий Николаев прокомментировал ситуацию с увольнением чеха из «Динамо».

«Пост Марцела? Здесь не нужно искать каких-то вторых смыслов. Все нормально, никаких проблем или конфликтов нет. Мы еще находимся в процессе обсуждения по расторжению контракта с «Динамо».

Это нормально, что сейчас он не хочет обсуждать эту ситуацию и давать интервью. Он спокойно отдыхает, находится в Москве. Когда придет время, он обязательно выскажется, но не стоит ждать от его слов чего-то неожиданного. Все произошло как произошло, никто вопросов к другой стороне не имеет», – сказал Николаев.

  • Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
  • В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
  • В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Динамо Личка Марцел
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Комментарии (4)
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alex1951
1746288407
По Личке Зенит плачет)))
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...уефан
1746289468
...местонахождение Лички - Россия. Москва. До востребования...
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Everest13
1746293154
В локо может быть, там замену ищут
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746355407
До Лички было 9 место,в прошлом году боролись за золото,в этом 5 место и в теории ещё могут снова попасть в медали.С чего у боссов Динамо какое то ЧСВ появилось,что таким составом должно быть золото?Я уже не говорю,что нет еврокубков и по сути эти картонные медали не имеют особой важности.А вот игра Личкой ставится,громких трат трансферных не просит,ещё годик и заматерели бы в стабильности. Смена тренера Динамо это подарок Краснодару,команду явно выбили из колеи.
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