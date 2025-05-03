Раскрыто местонахождение Лички после увольнения из «Динамо»

Представитель тренера Марцела Лички Анатолий Николаев прокомментировал ситуацию с увольнением чеха из «Динамо».
«Пост Марцела? Здесь не нужно искать каких-то вторых смыслов. Все нормально, никаких проблем или конфликтов нет. Мы еще находимся в процессе обсуждения по расторжению контракта с «Динамо».
Это нормально, что сейчас он не хочет обсуждать эту ситуацию и давать интервью. Он спокойно отдыхает, находится в Москве. Когда придет время, он обязательно выскажется, но не стоит ждать от его слов чего-то неожиданного. Все произошло как произошло, никто вопросов к другой стороне не имеет», – сказал Николаев.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: Sport24