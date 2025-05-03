Личка после увольнения из «Динамо» процитировал Джонни Деппа

Бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка опубликовал пост после увольнения.
Чех опубликовал речь Джонни Деппа с Каннского фестиваля, которую актер произнес в ответ на вопрос о своей отмене в Голливуде.
«Это очень странное, забавное время, когда все хотели бы быть самими собой, но не могут. Они должны соответствовать тому, кто перед ними. Если вы хотите жить такой жизнью, я желаю вам всего наилучшего. А я буду где-то на другой стороне», – гласит цитата.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: «Бомбардир»