Личка после увольнения из «Динамо» процитировал Джонни Деппа

Бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка опубликовал пост после увольнения.

Чех опубликовал речь Джонни Деппа с Каннского фестиваля, которую актер произнес в ответ на вопрос о своей отмене в Голливуде.

«Это очень странное, забавное время, когда все хотели бы быть самими собой, но не могут. Они должны соответствовать тому, кто перед ними. Если вы хотите жить такой жизнью, я желаю вам всего наилучшего. А я буду где-то на другой стороне», – гласит цитата.