Реакция Юрана на увольнение Лички из «Динамо»

Бывший главный тренер «Пари НН», «Химок» Сергей Юран прокомментировал отставку Марцела Лички из «Динамо».
«Отставка Лички для меня удивительной не стала. Судя по тому, как проводит сезон «Динамо», для меня это было вопросом времени.
С таким бюджетом и уровнем футболистов, которые «Динамо» имеет, команда не может давать такой результат. Поэтому отставка Лички – не удивление», – сказал Юран.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: «Чемпионат»