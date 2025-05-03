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Реакция Юрана на увольнение Лички из «Динамо»

Вчера, 15:10
14

Бывший главный тренер «Пари НН», «Химок» Сергей Юран прокомментировал отставку Марцела Лички из «Динамо».

«Отставка Лички для меня удивительной не стала. Судя по тому, как проводит сезон «Динамо», для меня это было вопросом времени.

С таким бюджетом и уровнем футболистов, которые «Динамо» имеет, команда не может давать такой результат. Поэтому отставка Лички – не удивление», – сказал Юран.

  • Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
  • В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
  • В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Динамо Юран Сергей Личка Марцел
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Комментарии (14)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746277126
Юран так говорит,будто Динамо на 10 месте шло.Сергуня видно претендует на эту должность)))
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Cleaner
1746277989
Юран, а что, с таким составом Динамо должно чемпионом быть? Состав Динамо вполне СООТВЕТСТВУЕТ тому месту, которое команда занимает.
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Цугундeр
1746279146
Безработный бультерьер , унюхав косточку, поднял заднюю лапу..) Пометил, мл.. Паси ФНЛ, Сирожа..))
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ХАЙЗЕНБЕРГ46
1746281399
Какой состав? У них после травмы тюкавина нет ни одного Напа. Да и выбор скамейки так себе. И не вижу ни одного игрока которого можно назвать звездой рпл
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волчарик
1746282326
То есть все тренеры из первой шестерки на выход.Ведь первые двое, по мнению многих, физруки.
Ответить
NewLife
1746284363
Трамп: " если бы я был тренером Динамо, я бы выиграл с ним все лиги"))))
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Юрий-Казаров-yandex
1746287337
Удивляет дешёвые реакции всех!!! До момента увольнения перебивая друг друга кричали что команда бесхребетная. Не научил защите ворот. Тренер мягкий. Результата не будет. Уволили. Теперь, кому не лень орут о несправедливости. Лично я за решение клуба. Да. Личка неплохой тренер. Только для команд ранга с 6по 10 места. Будет удивлять как с оренбургом. А Динамо нужен этакий жёсткий жёсткий тренер. Ну надо вконец растормошит этих бездельников игроков. Думаю хотят Карпина. Но в итоге сам Карпин сольется. Но главное не Черчесова!!! Видели. Знали.
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Sergey--google
1746320223
Личка виноват, что тюку поломали, а заменить его полноценно некем? На этом динамо не мало очей потеряло. С тем же зенитом.
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Bozigit
1746329010
Уже себя видит тренером Динамо
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801522-ОЛОНОВ-yandex
1746350942
Юран прав на 100%. Ещё долго терпели. Динамо это не Пари НН и не Факел. Тут задачи посерьёзней.
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