Реакция Юрана на увольнение Лички из «Динамо»

Бывший главный тренер «Пари НН», «Химок» Сергей Юран прокомментировал отставку Марцела Лички из «Динамо».

«Отставка Лички для меня удивительной не стала. Судя по тому, как проводит сезон «Динамо», для меня это было вопросом времени.

С таким бюджетом и уровнем футболистов, которые «Динамо» имеет, команда не может давать такой результат. Поэтому отставка Лички – не удивление», – сказал Юран.