Личка ушел из «Динамо» как самый «голевой» тренер в истории РПЛ

Марцел Личка покинул «Динамо» в статусе самого «верхового» тренера в истории РПЛ.

В 86 матчах РПЛ, где участвовал Личка, забито в среднем 3,36 гола. Это максимум среди всех тренеров, проведших в чемпионате России не менее 30 матчей.