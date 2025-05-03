Личка ушел из «Динамо» как самый «голевой» тренер в истории РПЛ

Марцел Личка покинул «Динамо» в статусе самого «верхового» тренера в истории РПЛ.
В 86 матчах РПЛ, где участвовал Личка, забито в среднем 3,36 гола. Это максимум среди всех тренеров, проведших в чемпионате России не менее 30 матчей.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: телеграм-канал «Цифроскоп»