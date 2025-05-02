Игнашевич ответил, почему Кузяев выпал из состава «Гавра»

Сергей Игнашевич объяснил потерю Далером Кузяевым места в стартовом составе «Гавра».

В этом сезоне российский полузащитник забил 1 гол в 13 матчах.

Он не играет с января.

Контракт Кузяева с французским клубом истекает летом.

«Если Кузяев решился на переход в «Гавр», значит, он уже был правильным. Мы не можем судить футболиста, если он принимает решение.

Конечно, я его лично поддерживаю в этом переходе и надеюсь, что его дела наладятся. Я не знаю причины, по которой он не играет.

Сменился тренер, и он тут же сел на скамейку запасных, но Далер – парень с характером. Надеюсь, у него хватит сил, терпения, а опыта у него не занимать в таких ситуациях. Надеюсь, он выправит положение дел.

Не поздно ли он перешeл в европейский чемпионат? Нет, не поздно», – сказал Игнашевич.