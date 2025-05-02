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Игнашевич ответил, почему Кузяев выпал из состава «Гавра»

Вчера, 21:56
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Сергей Игнашевич объяснил потерю Далером Кузяевым места в стартовом составе «Гавра».

  • В этом сезоне российский полузащитник забил 1 гол в 13 матчах.
  • Он не играет с января.
  • Контракт Кузяева с французским клубом истекает летом.

«Если Кузяев решился на переход в «Гавр», значит, он уже был правильным. Мы не можем судить футболиста, если он принимает решение.

Конечно, я его лично поддерживаю в этом переходе и надеюсь, что его дела наладятся. Я не знаю причины, по которой он не играет.

Сменился тренер, и он тут же сел на скамейку запасных, но Далер – парень с характером. Надеюсь, у него хватит сил, терпения, а опыта у него не занимать в таких ситуациях. Надеюсь, он выправит положение дел.

Не поздно ли он перешeл в европейский чемпионат? Нет, не поздно», – сказал Игнашевич.

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Источник: Metaratings
Франция. Лига 1 Гавр Кузяев Далер Игнашевич Сергей
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Комментарии (1)
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Генерал Краснов
1746256841
Наигрался в Европе,пора домой.в России можно ещё пару сезонов получать зп
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