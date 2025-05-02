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Впервые в истории один футболист может выиграть два еврокубка за сезон

Сегодня, 16:26

Бразильский вингер Антони приближается к уникальному достижению.

Он может стать первым футболистом в истории, выигравшим два еврокубка за один сезон.

До января Антони выступал за «Манчестер Юнайтед», после чего ушел в аренду в «Бетис».

За «МЮ» он провел 4 матча в Лиге Европы – этого достаточно для получения золотой медали в случае победы «Юнайтед» в турнире.

С «Бетисом» нападающий может стать триумфатором Лиги конференций. Команда уже в полуфинале, где победила «Фиорентину» (2:1) в первой встрече.

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лига конференций Бетис Манчестер Юнайтед Антони
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