Впервые в истории один футболист может выиграть два еврокубка за сезон

Бразильский вингер Антони приближается к уникальному достижению.

Он может стать первым футболистом в истории, выигравшим два еврокубка за один сезон.

До января Антони выступал за «Манчестер Юнайтед», после чего ушел в аренду в «Бетис».

За «МЮ» он провел 4 матча в Лиге Европы – этого достаточно для получения золотой медали в случае победы «Юнайтед» в турнире.

С «Бетисом» нападающий может стать триумфатором Лиги конференций. Команда уже в полуфинале, где победила «Фиорентину» (2:1) в первой встрече.