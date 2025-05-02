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В ЦСКА заявили, что трансфер Пьянича оправдал себя

Сегодня, 11:46
4

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил полезность полузащитника Миралема Пьянича.

«Я считаю, что Миралем на текущий момент внeс существенный вклад в результат команды. Мы видим, что он выходит в каждом матче, приносит пользу, команда побеждает.

Никто не ждал чудес, что он будет обводить по пять футболистов и забивать голы на сумасшедшей скорости. Он никогда не был таким игроком.

Но сейчас все видят, что мы подписали не просто красивую открытку, а футболиста, который приносит пользу не только за счeт имени и харизмы, но и непосредственно за счeт действий на поле», – сказал Бабаев.

  • Босниец пришел осенью свободным агентом.
  • В 20 матчах за ЦСКА у Миралема 2 ассиста.
  • Контракт истекает летом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем
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Комментарии (4)
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Борис34684
1746185130
Очень спорный вопрос.
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cska1948
1746189678
С приходом Пьянича померкла игра Файзулаева, и Обляков чувствует себя не в своей тарелке. Так что вопрос о пользе Пьянича весьма спорный. Да и с судьями поболтать он любитель. Когда, интересно, он успел русский язык выучить.
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Бан
1746190533
Пьянич перестал раздавать, как делал в первых матчах. Да и моментами стала чувствоваться неуверенность в игре. Хотя в физике заметно прибавил. Если убрать имя, то он ничем не выделяется в команде. ПС. Он должен играть на чистых мячах, из глубины поля, а его гонят вперед.
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FCSpartakM
1746190858
ЭМ? В чем? сколько у него там, 2 передачи за сезон? Выглядит, как попытка оправдать трансфер. Он не обводит уже, играет пешком, не сильнее тех, кто играет сейчас.
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