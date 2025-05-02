В ЦСКА заявили, что трансфер Пьянича оправдал себя

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил полезность полузащитника Миралема Пьянича.
«Я считаю, что Миралем на текущий момент внeс существенный вклад в результат команды. Мы видим, что он выходит в каждом матче, приносит пользу, команда побеждает.
Никто не ждал чудес, что он будет обводить по пять футболистов и забивать голы на сумасшедшей скорости. Он никогда не был таким игроком.
Но сейчас все видят, что мы подписали не просто красивую открытку, а футболиста, который приносит пользу не только за счeт имени и харизмы, но и непосредственно за счeт действий на поле», – сказал Бабаев.
- Босниец пришел осенью свободным агентом.
- В 20 матчах за ЦСКА у Миралема 2 ассиста.
- Контракт истекает летом.
Источник: «Матч ТВ»