Стал известен повод для увольнения Лички из «Динамо»

Инсайдер Сергей Егоров высказался об отставке главного тренера Марцела Лички из «Динамо».

«Марцел Личка уволен. Выдохнули, подумали – и слов про «поеду в Прагу, там +22» все-таки не простили.

Сказал бы Марцел что-то другое – работал бы до конца сезона. Хотя и без перспектив продления», – написал Егоров.