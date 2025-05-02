Стал известен повод для увольнения Лички из «Динамо»

Инсайдер Сергей Егоров высказался об отставке главного тренера Марцела Лички из «Динамо».
«Марцел Личка уволен. Выдохнули, подумали – и слов про «поеду в Прагу, там +22» все-таки не простили.
Сказал бы Марцел что-то другое – работал бы до конца сезона. Хотя и без перспектив продления», – написал Егоров.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова