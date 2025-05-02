Григорян – об отставке Лички: «Динамо» ждут депрессивные времена»

Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян высказался об отставке Марцела Лички из «Динамо».
«Динамо» ждут депрессивные времена, потому что самый позитивный персонаж уволен. На мой взгляд, это решение ошибочное.
В следующем сезоне «Динамо» так ярко не будет выглядеть в атаке, а в обороне команду будут критиковать так же, как и сейчас», – сказал Григорян.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: «Матч ТВ»