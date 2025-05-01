Бразилия готова к компромиссам ради назначения Анчелотти

Бразильская конфедерация футбола (CBF) не отказалась от приглашения Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной сборной.

Ради назначения итальянца CBF готова к компромиссам.

Во-первых, для тренера продлили дедлайн до конца чемпионской гонки в Ла Лиге.

Во-вторых, бразильцы могут выплатить Анчелотти часть неустойки вместо «Реала».

Если переговоры с 65-летним специалистом все же сорвутся, то сборную Бразилии, вероятно, возглавит Жорже Жезуш («Аль-Хиляль») или Абель Феррейра («Палмейрас»).