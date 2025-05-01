В «Локомотиве» прокомментировали слухи о возвращении Семина

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на новость, что Юрий Семин может в пятый раз возглавить команду.

«Много разной информации появляется. Михаил Галактионов на месте и сегодня проводил восстановительную тренировку и другие мероприятия с командой на базе в Баковке, где идет подготовка к субботнему матчу», – сказал Нагорных.