Дзюба летом отправится в Китай

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба раскрыл свои планы на лето 2025 года.

– Я спокойненько поеду в Китай к Слуцкому в гости, увидимся, пообщаемся. Может быть, потренируюсь немножко с его командой, такой план был. Просто посмотреть, что там за уровень. И все.

– Еще подсунет контракт, будете играть в Китае.

– Нет‑нет, я не перейду туда, слишком далеко. Просто увижусь с Викторычем, походим по ресторанам, зоопарк так шикарный, на аттракционах покатаемся. Вот такой у меня план.