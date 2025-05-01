Дзюба летом отправится в Китай

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба раскрыл свои планы на лето 2025 года.
– Я спокойненько поеду в Китай к Слуцкому в гости, увидимся, пообщаемся. Может быть, потренируюсь немножко с его командой, такой план был. Просто посмотреть, что там за уровень. И все.
– Еще подсунет контракт, будете играть в Китае.
– Нет‑нет, я не перейду туда, слишком далеко. Просто увижусь с Викторычем, походим по ресторанам, зоопарк так шикарный, на аттракционах покатаемся. Вот такой у меня план.
- Дзюба станет свободным агентом, если «Акрон» не продлит с ним контракт.
- В этом сезоне форвард забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.
- В августе ему исполнится 37 лет.
Источник: «Матч ТВ»