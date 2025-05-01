Символическая сборная недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

В нее включены представители всех четырех клубов, выступающих на этой стадии турнира.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

Защитники: Дензел Дюмфрис («Интер»), Маркиньос («ПСЖ»), Франческо Ачерби («Интер»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»);

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Витинья («ПСЖ»), Педри («Барселона»);

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Рафинья («Барселона»).