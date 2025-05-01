Вратарь «Зенита» Адамов объяснил стычку с Глебовым из ЦСКА

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался о конфликте с вингером ЦСКА Кириллом Глебовым.

Команды провели первый финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная встреча на «ВЭБ Арене» состоится 14 мая.

– Что произошло в моменте с Кириллом Глебовым? Расскажите нам подробности.

– Давайте без подробностей – просто я вспылил, но и он был неправ, он признал это, извинился. Мы замяли это, момент игры, претензий друг к другу нет.