Вратарь «Зенита» Адамов объяснил стычку с Глебовым из ЦСКА

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался о конфликте с вингером ЦСКА Кириллом Глебовым.
- Команды провели первый финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная встреча на «ВЭБ Арене» состоится 14 мая.
– Что произошло в моменте с Кириллом Глебовым? Расскажите нам подробности.
– Давайте без подробностей – просто я вспылил, но и он был неправ, он признал это, извинился. Мы замяли это, момент игры, претензий друг к другу нет.
Источник: сайт «Зенита»