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Вратарь «Зенита» Адамов объяснил стычку с Глебовым из ЦСКА

Вчера, 00:58
1

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался о конфликте с вингером ЦСКА Кириллом Глебовым.

  • Команды провели первый финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная встреча на «ВЭБ Арене» состоится 14 мая.

– Что произошло в моменте с Кириллом Глебовым? Расскажите нам подробности.

– Давайте без подробностей – просто я вспылил, но и он был неправ, он признал это, извинился. Мы замяли это, момент игры, претензий друг к другу нет.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Кубок ЦСКА Зенит Адамов Денис Глебов Кирилл
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Комментарии (1)
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Cleaner
1746087269
Судья был ОБЯЗАН удалить Адамова за нападение на Глебова. В прошлом году за то же самое удалили игрока Спартака Литвинова, тогда почему вчера не удалили Адамова? Может потому, что он из ГАЗПРОМА???...(((
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