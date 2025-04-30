Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча против ЦСКА.

Команды провели первый финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная встреча на «ВЭБ Арене» состоится 14 мая.

«Нормальный результат. В концовке немного потеряли концентрацию, у наших ворот стали возникать моменты. И мы создавали моменты, но не забили.

В концовке относительно подпортили впечатление от всей игры. Победа хорошая, заслуженная. Это первый шаг, будет ответная игра, в которой, я уверен, будет очень сложно.

Выиграли сегодня, поздравляю ребят, спасибо болельщикам», – сказал Семак.