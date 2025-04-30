Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча против ЦСКА.
- Команды провели первый финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная встреча на «ВЭБ Арене» состоится 14 мая.
«Нормальный результат. В концовке немного потеряли концентрацию, у наших ворот стали возникать моменты. И мы создавали моменты, но не забили.
В концовке относительно подпортили впечатление от всей игры. Победа хорошая, заслуженная. Это первый шаг, будет ответная игра, в которой, я уверен, будет очень сложно.
Выиграли сегодня, поздравляю ребят, спасибо болельщикам», – сказал Семак.
Источник: «Матч ТВ»