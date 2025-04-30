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Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над ЦСКА

30 апреля 2025, 23:10
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча против ЦСКА.

  • Команды провели первый финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная встреча на «ВЭБ Арене» состоится 14 мая.

«Нормальный результат. В концовке немного потеряли концентрацию, у наших ворот стали возникать моменты. И мы создавали моменты, но не забили.

В концовке относительно подпортили впечатление от всей игры. Победа хорошая, заслуженная. Это первый шаг, будет ответная игра, в которой, я уверен, будет очень сложно.

Выиграли сегодня, поздравляю ребят, спасибо болельщикам», – сказал Семак.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746044985
ЦСКА похоже силы берегут на чемпионат
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dolf666
1746045507
Дворовая игра...не более
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alex1951
1746046189
Товарищ Семак..... Дело даже не в тебе ,ты по сути даже не Зенитовец, а просто дело так поставлено,что ....из сделали супер-пупер тренера .....а остальное дорабатывают другие ...люди..ну ты понял . А многим это Х......Я надоела ....мне нас ...рать я из Эстоний...но слежу,как у вас все честно и справедливо...))))
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Пингвины Антарктиды/Толян
1746047077
ФКГазпромФламенго проиграл титул чернодару из-за ставки на легов, а не на россиян
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sasa58
1746074381
кони играли трусливо и ничего не показали.Наверно все силы отдали на матч со Спартаком,где случайно выиграли.Второй матч они тоже пароиграют атаки нет,а зина им парочку еще накидает.Будем ждать супер матч Спартак -Зенит
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crf575757
1746096816
Лохи миллеровские! Лучше бы Краснодар обыгрывали! Зенит - жалкая команда,ни на что не способная, кроме как на народные деньги покупать футболистов, а потом обсир...я !
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crf575757
1746096886
Семак - никчемный тренер. Лучший КАРПИН !!
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trener7
1747248531
В каждую команду по Соболеву!
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