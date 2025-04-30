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Кержаков пожаловался на систему назначения тренеров в России

30 апреля 2025, 18:45

Александр Кержаков заявил, что ему непонятно как в России выбирают тренеров.

– У нас есть система [назначения тренеров]? Ты понимаешь, как это работает?

– Не понимаю. Честно – не понимаю.

– Как это влияет на твою тренерскую судьбу?

– Наверное, есть пример с «Нижним». Мне казалось, что я и мой тренерский штаб заслужили шанс продолжить работать и дальше развиваться в этом клубе. Как мне в клубе, так и клубу со мной.

Когда я переходил из Томска в Нижний, я понимал, что есть логика [назначений]. После «Нижнего» логика сломалась.

– С чем ты это связываешь?

– Не знаю.

– Тебя это огорчает, демотивирует?

– Меня это не демотивирует, потому что я продолжаю надеяться, что у меня появится достойное предложение, которое я приму и покажу результат, и в соответствии с результатом дальше продолжу работать – или нет.

Но это у меня вызывает просто непонимание. Почему так происходит – я не знаю. Я сейчас не беру себя, но есть много тренеров, которые находятся без работы и заслуживают того, чтобы работать в Премьер-лиге. Но работают другие. Не знаю, почему.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
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