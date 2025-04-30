Предварительные итоги проверки матча «Урал» – «Нефтехимик» на предмет договорняка

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов доложил об итогах проверки матча Первой лиги «Урал» – «Нефтехимик» (3:2).

После игры поступила информация, что встреча могла быть договорной.

После 1-го тайма «Урал» уступал 0:2.

Команда пытается за 1 сезон вернуться в РПЛ.

«Расследование было проведено. Проводила его та же группа специалистов, которая участвовала в расследовании матча «Коломна» – «Амкал». Предварительный вывод: договорный характер матча отсутствует.

Это вывод был сделан для того, чтобы нам можно было инициировать следующие шаги. Оснований считать, что кто-то вмешивался в спортивный результат, у комиссии нет», – сказал Митрофанов.