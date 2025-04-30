Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Предварительные итоги проверки матча «Урал» – «Нефтехимик» на предмет договорняка

Предварительные итоги проверки матча «Урал» – «Нефтехимик» на предмет договорняка

30 апреля 2025, 10:42
2

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов доложил об итогах проверки матча Первой лиги «Урал» – «Нефтехимик» (3:2).

  • После игры поступила информация, что встреча могла быть договорной.
  • После 1-го тайма «Урал» уступал 0:2.
  • Команда пытается за 1 сезон вернуться в РПЛ.

«Расследование было проведено. Проводила его та же группа специалистов, которая участвовала в расследовании матча «Коломна»«Амкал». Предварительный вывод: договорный характер матча отсутствует.

Это вывод был сделан для того, чтобы нам можно было инициировать следующие шаги. Оснований считать, что кто-то вмешивался в спортивный результат, у комиссии нет», – сказал Митрофанов.

Еще по теме:
«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги 2
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера 3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Первая лига Урал Нефтехимик Митрофанов Максим
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romeo 123
1746011430
Где Урал там договорняки
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1746018780
Весь российский футбол это договорняки и коррупция.
Ответить
Главные новости
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
1
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
3
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
Фото«Арсенал» объявил о трансфере грузинского полузащитника
12:42
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
17
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
7
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
ВидеоМбаппе отреагировал на мемы про диктатора
11:23
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
2
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
9
Все новости
Все новости
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
Вчера, 14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
Вчера, 13:50
Аленичев может вернуться к работе тренером впервые за 7 лет
10 сентября
3
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10 сентября
30
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
9 сентября
1
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
9 сентября
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
9 сентября
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
8 сентября
1
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
8 сентября
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
8 сентября
18
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
8 сентября
5
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
8 сентября
1
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
7 сентября
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
7 сентября
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+