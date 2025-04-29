Станкович прокомментировал победу «Спартака» в кубковом дерби с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги выигранного матча с «Динамо».

Команды встречались в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

Спартаковцы победили со счетом 2:1.

Видеообзор столичного дерби можно посмотреть здесь.

«Было много эмоциональных матчей в этом сезоне. Возможно, это имело чуть больше веса, так как этот матч был на стадии плей‑офф, ты либо остаешься, либо вылетаешь.

Ребята показали хорошую реакцию после этих двух дней, бились как единое целое. Каждый футболист был героем.

Ливай – молодец, он терпел, ему было непросто. Этот гол был для него очень важен. В данном случае Гарсии нужно спокойствие, он прекрасно адаптировался к той роли, которую исполнял в игре против «Динамо». Он также хорошо проявил себя в моменте с первым мячом.

Теперь мы можем поговорить о том, что было после первого тайма, потому что сначала идут футбольные вещи, а потом уже всe остальное.

От Кукуяна я хотел понять критерии, по которым принимаются решения, потому что тот фол, после которого «Динамо» забило гол, я не понимаю.

В предыдущем матче было аналогичное нарушение на Маркиньосе. Я не понимаю, почему в одном моменте фол свистится, а в другом – нет», – сказал Станкович.