Карпин определил легионера, которого собрался вызвать в сборную России в июне

Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин высказался о российских легионерах, которые могут быть вызваны в национальную команду на сбор в июне.
– Будете ли вызывать на следующий сбор ребят из‑за границы? Головин, Захарян, Кузяев?
– Кузяева – нет, Захаряна – нет. Арсен травмирован. Если Головин будет здоров, то вызовем.
- Россия сыграет в Москве с Нигерией 6 июня и в Минске с Беларусью 10 июня.
- Полузащитник Александр Головин выступает в «Монако», Далер Кузяев – в «Гавре», Арсен Захарян – в «Реал Сосьедад».
Источник: «Матч ТВ»