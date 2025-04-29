Карпин определил легионера, которого собрался вызвать в сборную России в июне

Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин высказался о российских легионерах, которые могут быть вызваны в национальную команду на сбор в июне.

– Будете ли вызывать на следующий сбор ребят из‑за границы? Головин, Захарян, Кузяев?

– Кузяева – нет, Захаряна – нет. Арсен травмирован. Если Головин будет здоров, то вызовем.